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Haberler Galeri Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Meğer aynı dizide yıllarca birlikte oynamışlar!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:55

Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Meğer aynı dizide yıllarca birlikte oynamışlar!

Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar, bir döneme damga vuran, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Erdal Özyağcılar, sosyal medyada trend oldu. 76 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile oyuncu eşi Güzin Özyağcılar, mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. 50 yılı aşkın örnek beraberlikleri devam eden usta sanatçıların takipçileri sosyal medyada ilgi ile takip ediyor. Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar'ın evli olduğunu bilmeyenler ise adeta şoke oluyor …

Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Meğer aynı dizide yıllarca birlikte oynamışlar!

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar, efsane filmler Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ile Herkesin gönlünü fethetmişti.

Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Meğer aynı dizide yıllarca birlikte oynamışlar!

Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu kariyerinin zirvesini yaşamıştı.

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Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Meğer aynı dizide yıllarca birlikte oynamışlar!

Erdal Özyağcılar, yaptığı açıklama magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Meğer aynı dizide yıllarca birlikte oynamışlar!

Erdal Özyağcılar, sosyal medyada takipçisi çok olan oyunculara daha fazla teklif götürülmesini eleştirmişti.

Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Meğer aynı dizide yıllarca birlikte oynamışlar!

Erdal Özyağcılar, sosyal medyada trend olmuştu.

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