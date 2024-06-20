Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:55
Erdal Özyağcılar’ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Meğer aynı dizide yıllarca birlikte oynamışlar!
Duayen sanatçı Erdal Özyağcılar, bir döneme damga vuran, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı filmleriyle gönüllere taht kurmuştu. Bizimkiler, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi birçok başarılı dizide yer alan usta oyuncu kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Erdal Özyağcılar, sosyal medyada trend oldu. 76 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile oyuncu eşi Güzin Özyağcılar, mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. 50 yılı aşkın örnek beraberlikleri devam eden usta sanatçıların takipçileri sosyal medyada ilgi ile takip ediyor. Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar'ın evli olduğunu bilmeyenler ise adeta şoke oluyor …