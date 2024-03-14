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Haberler Galeri Erkek sanatçıların estetik modasına bir yorum da Bengü'den geldi!
Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 07:32

Erkek sanatçıların estetik modasına bir yorum da Bengü'den geldi!

Estetik furyası eskiden kadınları etkisi altına alırken şimdilerde pek çok erkek de yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündeme geliyor. Özellikle ünlüler dünyasında da kendini gösteren estetik operasyonları dikkat çekiyor. Rafet El Roman, Gökhan Özen, Talat Bulut, Şafak Sezer, Mustafa Sandal ve Murat Kurşun estetik modasına uymuştu. 'Ünlü erkeklerin estetikle imtihanı' tartışmasına şarkıcı Bengü de dahil oldu.

Erkek sanatçıların estetik modasına bir yorum da Bengü’den geldi!

Ünlü şarkıcı Bengü, önceki gün Maslak'ta bir AVM'de görüntülendi. Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in yaptırdığı estetikler sonrası çıkan tartışmalarla ilgili Bengü'ye de fikri soruldu.

Erkek sanatçıların estetik modasına bir yorum da Bengü’den geldi!

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, çocuklarıyla birlikte eğlence merkezine gelerek keyifli zaman geçirdi. Günlerdir tartışılan erkeklerin 'estetik' yaptırması ile ilgili düşünceleri sorulan Bengü, şöyle konuştu:

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Erkek sanatçıların estetik modasına bir yorum da Bengü’den geldi!

"Herkesin kendi düşünceleri var ama yaptırmasalar daha iyi olur. Estetiğe karşı değilim ama erkeklerde pek güzel durmuyor"

Erkek sanatçıların estetik modasına bir yorum da Bengü’den geldi!

Öte yandan yaklaşan Ramazan Bayramı'yla ilgili "Tatili planları yapıldı mı?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Tatil planımız yok, bayramda çalışıyor olacağım" yanıtını verdi.

Erkek sanatçıların estetik modasına bir yorum da Bengü’den geldi!

Erkeklerdeki estetik tartışmasına oyuncu Gökhan Alkan da dahil olmuştu.

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