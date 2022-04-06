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Haberler Galeri "Estetiğin gücü" yorumları yağdı! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:27

"Estetiğin gücü" yorumları yağdı! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. İşte Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...

Estetiğin gücü yorumları yağdı! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı.

Estetiğin gücü yorumları yağdı! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

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Estetiğin gücü yorumları yağdı! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok.

Estetiğin gücü yorumları yağdı! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

Estetiğin gücü yorumları yağdı! Survivor Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı!

Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı.

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