Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Estetik harikası Sabriye Şengül'ün bir de ablasını görün! "Resmen ikizi gibi"
Giriş Tarihi: 01.09.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 10:58

Estetik harikası Sabriye Şengül'ün bir de ablasını görün! "Resmen ikizi gibi"

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün ablasıyla benzerliği gündem oldu.İşte Sabriye Şengül'ün ablası...

Estetik harikası Sabriye Şengül’ün bir de ablasını görün! Resmen ikizi gibi

Survivor ile adını duyuran Milli sporucu Sabriye Şengül estetikli değişimiyle sosyal medyayı salladı. İddialı pozlarını takipçileriyle paylaşan Sabriye Şengül'ün son hali "Estetik sen nelere kadirsin" dedirtti.

Estetik harikası Sabriye Şengül’ün bir de ablasını görün! Resmen ikizi gibi

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Estetik harikası Sabriye Şengül’ün bir de ablasını görün! Resmen ikizi gibi

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden adeta eser yok.

Estetik harikası Sabriye Şengül’ün bir de ablasını görün! Resmen ikizi gibi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor.

Estetik harikası Sabriye Şengül’ün bir de ablasını görün! Resmen ikizi gibi

Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı.

SON DAKİKA