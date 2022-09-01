Giriş Tarihi: 01.09.2022 10:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
10:58
Estetik harikası Sabriye Şengül'ün bir de ablasını görün! "Resmen ikizi gibi"
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün ablasıyla benzerliği gündem oldu.İşte Sabriye Şengül'ün ablası...