Estetik yaptıran 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medyadan yorum yağdı ‘Estetikten konuşamıyor’

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. Serap Paköz, yorumlarına ateş püskürdü. Serap Paköz, hakkında yapılan yorumlara "Dişlerimi çektirdim, o yüzden konuşurken zorluk yaşıyorum" sözleriyle yanıt verdi.