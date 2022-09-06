Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:14

Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in inanılmaz değişimi…