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Haberler Galeri Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’
Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:14

Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz yıllarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. İşte Serap Paköz'in inanılmaz değişimi…

Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’

'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan estetik yorumları sosyal medyada gündem oldu.

Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’

57 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

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Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’

Şimdi ise Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’

Serap Paköz, kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle çok konuşulmuştu.

Estetik yaptıran 57 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali olay oldu! Sosyal medya çalkalandı! ‘Yüzüne ne oldu?’

Serap Paköz, daha sonra şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

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