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Haberler Galeri Etiler Şahin'i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:45

Etiler Şahin'i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin

Magazin kulislerini karıştıran olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili yapılan 'Etiler Şahini' haberi, geniş yankı bulmuştu. Çıkan haberler sonrası İstanbul'dan uzaklaşan Şahin, taciz iddialarıyla ilgili, "Bana tuzak kuruldu" demişti. Selami Şahin, bu kez de taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi. Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin muhabirlerle köşe kapmaca oynadı.

Etiler Şahin’i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin

'Seninle Başım Dertte', 'Gitme Sana Muhtacım 've 'Bulamazsın' gibi onlarca unutulmaz aşk şarkısına imza atan Selami Şahin'in kadınları taciz görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Etiler Şahin’i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin

74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı.

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Etiler Şahin’i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin

Unutulmaz şarkılarda imzası olan usta sanatçı Selami Şahin hakkında ortaya atılan iddialar şoke etmişti.

Etiler Şahin’i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken tutup yoldan geçen kadınları sürekli ofisine davet etmesi, çevredekileri rahatsız ediyor.

Etiler Şahin’i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin

Selami Şahin'in menajeri, 'Etiler Şahini' başlıklı haberimizin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

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