Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:40
Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
11:45
Etiler Şahin'i taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi! Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin: Çekemezsin
Magazin kulislerini karıştıran olay! 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in ortaya çıkan görüntüleri ağızları açık bırakmıştı. Günaydın'ın Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili yapılan 'Etiler Şahini' haberi, geniş yankı bulmuştu. Çıkan haberler sonrası İstanbul'dan uzaklaşan Şahin, taciz iddialarıyla ilgili, "Bana tuzak kuruldu" demişti. Selami Şahin, bu kez de taciz videolarının ifşalandığı yerde görüntülendi. Agresif tavırlarıyla dikkat çeken Selami Şahin muhabirlerle köşe kapmaca oynadı.