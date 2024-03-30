Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden karavanda aşk pozu! Gözler Karan ile Kerem’i aradı...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
11:30
İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerden! Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile karavandan paylaştığı kare ile beğeni topladı. Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk dolu pozlarında gözler oğulları Karan ve Kerem'i aradı... İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in karavanda aşk pozu...