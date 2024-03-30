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Haberler Galeri Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden karavanda aşk pozu! Gözler Karan ile Kerem'i aradı...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:30

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden karavanda aşk pozu! Gözler Karan ile Kerem'i aradı...

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerden! Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile karavandan paylaştığı kare ile beğeni topladı. Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk dolu pozlarında gözler oğulları Karan ve Kerem'i aradı... İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in karavanda aşk pozu...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden karavanda aşk pozu! Gözler Karan ile Kerem’i aradı...

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden karavanda aşk pozu! Gözler Karan ile Kerem’i aradı...

Sette başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son olarak aynı reklam kampanyasında boy gösterdi.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden karavanda aşk pozu! Gözler Karan ile Kerem’i aradı...

Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile karavandan paylaştığı kare ile beğeni topladı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden karavanda aşk pozu! Gözler Karan ile Kerem’i aradı...

Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk dolu pozlarında gözler oğulları Karan ve Kerem'i aradı...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden karavanda aşk pozu! Gözler Karan ile Kerem’i aradı...

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde hem evinin önünden pozlar verdi, hem de evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı.

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