Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:47Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 09:52
Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı... 35 yaşındaki Fahriye Evcen güzelliğini konuşturdu!
Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen, modacı olarak geri dönüp herkesi şaşırttı. Kendi markasını yaratan, tasarımdan üretime kadar bizzat kendisinin ilgilendiği koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturan Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı ve takipçileri ile yeni pozunu paylaştı. Her pazar mutlaka paylaşımda bulunan Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu. Şimdilerde yeni dizisi için kolları sıvayan Fahriye Evcen pazar pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. İşte tüm zarafeti ile boy gösteren Fahriye Evcen'in iddialı pozları...