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Haberler Galeri Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı... 35 yaşındaki Fahriye Evcen güzelliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 09:52

Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı... 35 yaşındaki Fahriye Evcen güzelliğini konuşturdu!

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen, modacı olarak geri dönüp herkesi şaşırttı. Kendi markasını yaratan, tasarımdan üretime kadar bizzat kendisinin ilgilendiği koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturan Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı ve takipçileri ile yeni pozunu paylaştı. Her pazar mutlaka paylaşımda bulunan Fahriye Evcen yine güzelliğini konuşturdu. Şimdilerde yeni dizisi için kolları sıvayan Fahriye Evcen pazar pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. İşte tüm zarafeti ile boy gösteren Fahriye Evcen'in iddialı pozları...

Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı... 35 yaşındaki Fahriye Evcen güzelliğini konuşturdu!

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren güzel oyuncu Fahriye Evcen, modacı olarak geri dönüp herkesi şaşırttı.

Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı... 35 yaşındaki Fahriye Evcen güzelliğini konuşturdu!

Kendi markasını yaratan, tasarımdan üretime kadar bizzat kendisinin ilgilendiği koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturan Fahriye Evcen'e, eşi Burak Özçivit de büyük destek veriyor.

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Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı... 35 yaşındaki Fahriye Evcen güzelliğini konuşturdu!

Burak Özçivit, en son eşine sosyal medyadan öyle bir destek attı ki, Fahriye Evcen'in koleksiyonunu 500 bin kişi daha gördü.

Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı... 35 yaşındaki Fahriye Evcen güzelliğini konuşturdu!

Adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" diyen Fahriye Evcen'in kendi tasarımı kıyafetler ile hazırladığı videosu sosya medya hesabından paylaşan Burak Özçivit'in bu jesti karşısında hayranlarından Fahriye Evcen'e beğeni yağdı...

Fahriye Evcen kendi tasarladığı kıyafetlerle poz verdi. Güzelliğine övgüler yağdı | Video

Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı... 35 yaşındaki Fahriye Evcen güzelliğini konuşturdu!

Fahriye Evcen pazar ritüelini bozmadı ve takipçileri ile yeni pozunu paylaştı.

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