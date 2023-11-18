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Haberler Galeri Fahriye Evcen poz verdi eşi Burak Özçivit çekti! "İtalya böyle güzellik görmedi be Fahriye"
Giriş Tarihi: 18.11.2023 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 14:51

Fahriye Evcen poz verdi eşi Burak Özçivit çekti! "İtalya böyle güzellik görmedi be Fahriye"

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen davetlerde yeniden boy göstermeye başlamıştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen son olarak İtalya'ya uçtu. Paylaşımlarda bulunan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk pozlarına beğeni yağdı. İtalya sokaklarını güzelliğiyle inleten Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi. Kuruluş Osman'ın yakışıklısı Burak Özçivit zarafeti ile mest eden eşi Fahriye Evcen'i Milano sokaklarında çekmeye doyamadı...

Fahriye Evcen poz verdi eşi Burak Özçivit çekti! İtalya böyle güzellik görmedi be Fahriye

Kerem ve Karan adında iki oğlu olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

Fahriye Evcen poz verdi eşi Burak Özçivit çekti! İtalya böyle güzellik görmedi be Fahriye

Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen davetlerde yeniden boy göstermeye başlamıştı.

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Fahriye Evcen poz verdi eşi Burak Özçivit çekti! İtalya böyle güzellik görmedi be Fahriye

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile güzel eşi Fahriye Evcen son olarak İtalya'ya uçtu.

Fahriye Evcen poz verdi eşi Burak Özçivit çekti! İtalya böyle güzellik görmedi be Fahriye

Paylaşımlarda bulunan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in aşk pozlarına beğeni yağdı.

Fahriye Evcen poz verdi eşi Burak Özçivit çekti! İtalya böyle güzellik görmedi be Fahriye

İtalya sokaklarını güzelliğiyle inleten Fahriye Evcen'den yeni pozlar geldi.

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