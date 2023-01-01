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Haberler Galeri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni yıl paylaşımı! Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:52

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni yıl paylaşımı! Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı!

İkinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti son olarak yeni yıl paylaşımında bulundu. İkilinin ailece veriği pozlara ise Fahriye Evcen'in güzelliği damga vurdu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni yıl paylaşımı! Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni yıl paylaşımı! Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni yıl paylaşımı! Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci çocuklarına Kerem ismini verecek.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni yıl paylaşımı! Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Öte yandan ikinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yeni yıl paylaşımı! Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı!

Doğuma sayılı günler kala Fahriye Evcen'den beyazlar içinde yeni pozlar geldi. Fahriye Evcen karnı burnunda pozlarını "Kavuşmaya az kaldı" notu ile paylaştı.

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