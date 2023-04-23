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Haberler Galeri Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 19:18 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 19:40

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 'Çalıkuşu' dizi setinde tanışıp arkadaşlıklarını mutlu bir birlikteliğe taşıdı. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, o tarihten itibaren mutluluklarını iki de çocukla taçlandırdı. 2019 yılında ilk çocukları Karan Özçivit'i kucaklarına alan çift, geçtiğimiz günlerde Karan'ın 4'üncü yaş gününü kutladı. Bugün ise Karan'ın 23 Nisan'a özel okulda düzenlenen törendeki halleri sosyal medyaya damga vurdu. Törenin ardından ise Karan'ın Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'le boks yaptığı anlar ilgi çekti. İşte ayrıntılar!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu!

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında mutluluğa 'evet' dedi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu!

Ünlü çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına aldı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu!

Geçtiğimiz günlerde 4'üncü yaş gününü kutlayan Karan Özçivit, şimdi de 23 Nisan'da okulda düzenlenen törende sevimli halleriyle ilgi topladı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğullarının Karan'ın sevimli halleri damga vurdu! | Video

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu!

Bugün ise Karan'ın 23 Nisan'a özel okulda düzenlenen törendeki halleri sosyal medyaya damga vurdu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in gurur günü! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğullarının Karan’ın sevimli halleri damga vurdu!

Törenin ardından ise Karan'ın babası Burak Özçivit'le boks yaptığı anlar da ilgi çekti.

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