Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
12:25
Fahriye Evcen'den 'sürpriz sonlu' paylaşım! Eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan'ı bakın nasıl yakaladı!
İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerden! Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktığı anlardan paylaşımda bulundu. Fahriye Evcen'in "sürpriz sonlu" diyerek paylaştığı anlarda Burak Özçivit ile oğlu Karan kalpleri ısıttı. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan'ı bakın nasıl yakaladı!