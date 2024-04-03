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Haberler Galeri Fahriye Evcen'den 'sürpriz sonlu' paylaşım! Eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan'ı bakın nasıl yakaladı!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:25

Fahriye Evcen'den 'sürpriz sonlu' paylaşım! Eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan'ı bakın nasıl yakaladı!

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftlerden! Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktığı anlardan paylaşımda bulundu. Fahriye Evcen'in "sürpriz sonlu" diyerek paylaştığı anlarda Burak Özçivit ile oğlu Karan kalpleri ısıttı. Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan'ı bakın nasıl yakaladı!

Fahriye Evcen’den ’sürpriz sonlu’ paylaşım! Eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan’ı bakın nasıl yakaladı!

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor.

Fahriye Evcen’den ’sürpriz sonlu’ paylaşım! Eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan’ı bakın nasıl yakaladı!

Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

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Fahriye Evcen’den ’sürpriz sonlu’ paylaşım! Eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan’ı bakın nasıl yakaladı!

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile güzel havayı fırsat bilip yürüyüşe çıktığı anlardan paylaşımda bulundu.

Fahriye Evcen’den ’sürpriz sonlu’ paylaşım! Eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan’ı bakın nasıl yakaladı!

Fahriye Evcen'in "sürpriz sonlu" diyerek paylaştığı anlarda Burak Özçivit ile oğlu Karan kalpleri ısıttı.

Fahriye Evcen’den ’sürpriz sonlu’ paylaşım! Eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan’ı bakın nasıl yakaladı!

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile oğlu Karan'ı bakın nasıl yakaladı!

Fahriye Evcen'in 'süpriz sonlu' paylaşımı gülümsetti | Video

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