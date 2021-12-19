Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!
Giriş Tarihi: 19.12.2021 18:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 18:56

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılının şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. Bu mutlu evliliğinden bir de Elif Özüm adında kızı olan Merve Özbey, sosyal medyada sık sık kızıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Ünlü şarkıcı, bugün sevimli kızı Elif Özüm'le yeni bir paylaşımda bulundu. Sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi gören Elif Özüm, derbi öncesi annesiyle birlikte poz verdi. Süper Lig'in 17. haftasında dev derbide karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek maçta, Özbey ve kızı da sevimli halleriyle sosyal medyada dikkat çekti. İşte ayrıntılar!

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlendi.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!

Bu mutlu evliliğinden bir de Elif Özüm adında bir kızı olan Merve Özbey, sosyal medyadan kızını zaman zaman paylaşmayı ihmal etmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!

Süper Lig'in 17. Haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki dev derbi öncesi ünlü şarkıcıdan bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Özbey, kızı Elif Özüm'e giydirdiği Fenerbakçe kıyafetiyle fotoğraf paylaştı.

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!

Şarkıcı fotoğrafın altına, 'Biz hazırız' notunu ekledi.

SON DAKİKA