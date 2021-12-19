Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi Merve Özbey sevimli kızı ile poz verdi! İşte Merve Özbey’den Elif Özüm paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılının şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile hayatını birleştirdi. Bu mutlu evliliğinden bir de Elif Özüm adında kızı olan Merve Özbey, sosyal medyada sık sık kızıyla ilgili paylaşımlar yapıyor. Ünlü şarkıcı, bugün sevimli kızı Elif Özüm'le yeni bir paylaşımda bulundu. Sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi gören Elif Özüm, derbi öncesi annesiyle birlikte poz verdi. Süper Lig'in 17. haftasında dev derbide karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek maçta, Özbey ve kızı da sevimli halleriyle sosyal medyada dikkat çekti. İşte ayrıntılar!