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Haberler Galeri Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler ikizi sandı! Sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 12:02

Fenerbahçeli 'in eşi ’nin annesini görenler ikizi sandı! yıkıldı!

'ye transfer olan ünlü futbolcu 'in oyuncu eşi sosyal medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Amine Gülşe son olarak hesabından annesi ve kızının olduğu bir paylaşımda bulundu. Amine Gülşe'nin 'Anneler günün kutlu olsun kraliçem' notunu düştüğü paylaşıma yorum yağdı. Amine Gülşe'nin paylaşımında annesine olan benzerliği dikkat çekti. Amine Gülşe'nin annesini gören takipçileri ikiz gibi göründüklerini söyledi… İşte Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin annesi ve kızının olduğu paylaşımı...

Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler ikizi sandı! Sosyal medya yıkıldı!

kızı Eda ve annesinin fotoğrafını paylaştı. Amine Gülşe'nin 'Anneler günün kutlu olsun kraliçem' notunu düştüğü paylaşıma yorum yağdı. Annesine olan benzerliği dikkat çekti!

Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler ikizi sandı! Sosyal medya yıkıldı!

Ünlü futbolcu 'in eşi , hesabından annesi ve kızının olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

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Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler ikizi sandı! Sosyal medya yıkıldı!

'nin paylaşımında annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler ikizi sandı! Sosyal medya yıkıldı!

'nin 'Anneler günün kutlu olsun kraliçem' notunu düştüğü paylaşıma yorum yağdı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe’nin annesini görenler ikizi sandı! Sosyal medya yıkıldı!

'nin annesini gören takipçileri ikiz gibi göründüklerini söyledi…

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