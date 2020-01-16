Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros kilo alınca bambaşka biri oldu! Solmaz Çiros’u tanımak mümkün değil!

Katıldığı evlilik programıyla adını duyurduktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan Solmaz Çiros son haliyle herkesi şaşırttı. Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evlilik programlarında aradığı aşkı bulamayan Çiros, sahip olduğu tanınırlığın ardından şarkıcı oldu. Solmaz Çiros, aldığı kilolarla görenleri şaşkına çeviriyor. Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerinin diline düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Çiros, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Takipçileri Solmaz'a her fırsatta, ''Çok kilo almışsın'' ve ''Sen hangi ara bu kadar şiştin!'' gibi yorumlar yapıyor. İşte merak edenler için Solmaz Çiros ve diğer ünlü isimlerin zayıf ve kilolu hali…