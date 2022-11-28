Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 13:22

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın kalça dansı olay oldu! Hareketlerine kimse anlam veremedi!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un değişimi herkesi şaşırtmıştı. Çiros'un aldığı kilolarla olay olmuştu. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geldi. Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Solmaz Çiros yeni imajıyla görenleri şoke etti. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurdu. Solmaz'ın hareketlerine ise kimse anlam veremedi. İşte fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çok konuşulan dansı ve son hali…