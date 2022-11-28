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Haberler Galeri Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın kalça dansı olay oldu! Hareketlerine kimse anlam veremedi!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 13:22

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın kalça dansı olay oldu! Hareketlerine kimse anlam veremedi!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un değişimi herkesi şaşırtmıştı. Çiros'un aldığı kilolarla olay olmuştu. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geldi. Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Solmaz Çiros yeni imajıyla görenleri şoke etti. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurdu. Solmaz'ın hareketlerine ise kimse anlam veremedi. İşte fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un çok konuşulan dansı ve son hali…

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın kalça dansı olay oldu! Hareketlerine kimse anlam veremedi!

Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran Solmaz Çiros son dönemde değişimiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafta dudakları dalga konusu olan gelin adayı Solmaz bu sefer de sahne aldığı düğündeki dansıyla adından söz ettirdi.

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın kalça dansı olay oldu! Hareketlerine kimse anlam veremedi!

Gelin adayı Solmaz Çiros son olarak sarı elbisesiyle elbisesiyle sahneye çıktı.

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Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın kalça dansı olay oldu! Hareketlerine kimse anlam veremedi!

Sahnede davulcuyu karşısına alıp dans eden Çiros'un hareketlerine kimse anlam veremedi.

Solmaz Çiros yine kalça dansı yaptı! Bu defa kimse beğenmedi! "Sen artık oynayamıyorsun" | Video

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın kalça dansı olay oldu! Hareketlerine kimse anlam veremedi!

Solmaz Çiros'u görenler "Az daha aç olmamış", Hiç oynayamıyorsun hakkını vermiyorsun", Eskiden oynuyordun da şimdi ne yaptığını pek anlayamadım" yorumlarında bulundu.

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un çılgın kalça dansı olay oldu! Hareketlerine kimse anlam veremedi!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle zaman zaman gündeme geliyor.

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