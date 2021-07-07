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Haberler Galeri 'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz öfke kustu! Ünlü sunucu daha öncede 'Mr. Spock'a benzetilmişti…
Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 09:26

'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz öfke kustu! Ünlü sunucu daha öncede 'Mr. Spock'a benzetilmişti…

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını anlatıp doktoruna teşekkür eden Serap Paköz'e, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." şeklinde yorum yapıldı. Bu yorum üzerine Peköz, adeta çileden çıktı.

'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz öfke kustu! Ünlü sunucu daha öncede 'Mr. Spock'a benzetilmişti…

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, bir sosyal medya kullanıcısının, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." yorumu karşısında çileden çıktı. Paköz, "Ben beleşçi değilim!" diyerek, sitem etti

'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz öfke kustu! Ünlü sunucu daha öncede 'Mr. Spock'a benzetilmişti…

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

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'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz öfke kustu! Ünlü sunucu daha öncede 'Mr. Spock'a benzetilmişti…

"BENİM NEYİM EKSİK?"

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" ifadelerini kullanmıştı.

'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz öfke kustu! Ünlü sunucu daha öncede 'Mr. Spock'a benzetilmişti…

Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını anlatıp doktoruna teşekkür eden Serap Paköz'e, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." şeklinde yorum yapıldı.

'Fransız Askısı' ile yüzünü gerdiren Serap Paköz öfke kustu! Ünlü sunucu daha öncede 'Mr. Spock'a benzetilmişti…

"BELEŞÇİLİK KİTABIMDA YAZMADI!"

Eleştiriler karşısında adeta çileden çıkan ünlü sunucu, "Ben, 'Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin' diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle..." sözleriyle isyan etti.

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