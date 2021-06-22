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Haberler Galeri Gamze Özçelik'in "Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...
Giriş Tarihi: 22.06.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 07:02

'in "Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ile 'ın oğlu ...

Yakışıklı oyuncu dizisinde karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirdi. Gamze Özçelik'in oğlu merak konusu oldu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Murathan Pektaş...

Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Yakışıklı oyuncu dizisinde karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

2008 yılında ünlü oyuncu ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu.

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Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor.

Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği 'ın özellikle oğlu ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirdi.

Gamze Özçelik'in Ayağa kalkma sebebim dediği oğlu Murathan ilgi odağı oldu! İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

'in oğlu merak konusu oldu.

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