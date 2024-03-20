Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
08:07
Gamze Özçelik'ten GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! ‘23 ülkeye iyilik ve umut götürdük’
Güzel oyuncu Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar almış ve şöhretine veda etmişti. Maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurdu. Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran ve yardıma muhtaç pek çok insana kucak açıyor. Dünyanın birçok köşesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Umuda Koşanlar Derneği, ramazanda da umutları yeşertiyor. 23 ülkede yardım çalışmaları yapan derneğin kurucusu Gamze Özçelik, "Gazze'deki soykırım, Sudan'daki savaş moralimizi bozuyor ama inancımızı kaybetmiyoruz" dedi