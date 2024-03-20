Gamze Özçelik’ten GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! ‘23 ülkeye iyilik ve umut götürdük’

Derneğin kurucusu Gamze Özçelik, yardım çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Umuda Koşanlar Derneği olarak bu ramazan ayında da ülkemiz dahil 23 ülkede yine iyilikte, birlik beraberlikte ve umutta buluşuyoruz. Biliyorsunuz Gazze'de yaşanan soykırım, onun dışında Sudan gibi ülkelerde yaşanan iç savaş ve yokluk, Doğu Türkistan'da yaşanan zulüm gibi dünyanın birçok köşesinde yaşanan sıkıntılar yüzünden ekip olarak hepimizin morali çok bozuk...