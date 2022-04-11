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Haberler Galeri Genç popçu Aleyna Tilki'den bir garip paylaşım daha! Verdiği pozlara kimse anlam veremedi!
Giriş Tarihi: 11.04.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 14:16

Genç popçu Aleyna Tilki'den bir garip paylaşım daha! Verdiği pozlara kimse anlam veremedi!

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki, son gönderisi takipçilerini şaşırttı. Fotoğraf çekimi yaptığı esnada elindeki şişeyi kıran Aleyna, yerdeki parçaların yanına yatarak poz vermeyi sürdürdü.

Genç popçu Aleyna Tilki’den bir garip paylaşım daha! Verdiği pozlara kimse anlam veremedi!

Yaptığı her paylaşımla sık sık gündem olan Aleyna Tilki, son gönderisi takipçilerini şaşırttı.

Genç popçu Aleyna Tilki’den bir garip paylaşım daha! Verdiği pozlara kimse anlam veremedi!

Fotoğraf çekimi yaptığı esnada elindeki şişeyi kıran Aleyna, yerdeki parçaların yanına yatarak poz vermeyi sürdürdü.

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Genç popçu Aleyna Tilki’den bir garip paylaşım daha! Verdiği pozlara kimse anlam veremedi!

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde file çorap üzerine giydiği lila bikinili klip pozlarıyla olay olmuştu.

Genç popçu Aleyna Tilki’den bir garip paylaşım daha! Verdiği pozlara kimse anlam veremedi!

Ünlü şarkıcı son paylaşımında ise hayranlarını uzun uzun düşündürdü.

Genç popçu Aleyna Tilki’den bir garip paylaşım daha! Verdiği pozlara kimse anlam veremedi!

KIRILAN PARÇALARLA POZ VERDİ

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, özel tasarım bir vazo ile önce poz verdi. Fotoğraf çekimi sırasında elindeki vazoyu kıran Aleyna, yerdeki parçalarla poz vermeye devam etti.

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