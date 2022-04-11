Giriş Tarihi: 11.04.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 14:16

Genç popçu Aleyna Tilki'den bir garip paylaşım daha! Verdiği pozlara kimse anlam veremedi!

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Aleyna Tilki, son gönderisi takipçilerini şaşırttı. Fotoğraf çekimi yaptığı esnada elindeki şişeyi kıran Aleyna, yerdeki parçaların yanına yatarak poz vermeyi sürdürdü.