Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:10
Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
08:16
"Geniş Aile'n her zaman yanında" Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a organ nakli gerekiyor! Üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan duygulandıran paylaşım!
Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken ve 17 kiloya yakın kilo veren Ufuk Özkan'dan üzen haber geldi. Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Sanat camiasını ve sevenlerini üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi. Ufuk Özkan'ın paylaşımına "Geniş Aile'n her zaman yanında" destek mesajları geldi...