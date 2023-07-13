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Haberler Galeri "Geniş Aile'n her zaman yanında" Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a organ nakli gerekiyor! Üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan duygulandıran paylaşım!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:16

"Geniş Aile'n her zaman yanında" Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a organ nakli gerekiyor! Üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan duygulandıran paylaşım!

Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken ve 17 kiloya yakın kilo veren Ufuk Özkan'dan üzen haber geldi. Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Sanat camiasını ve sevenlerini üzen haber sonrası Ufuk Özkan'dan ilk açıklama geldi. Ufuk Özkan'ın paylaşımına "Geniş Aile'n her zaman yanında" destek mesajları geldi...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Geniş Aile’n her zaman yanında Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’a organ nakli gerekiyor! Üzen haber sonrası Ufuk Özkan’dan duygulandıran paylaşım!

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzecek haber! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıktı.

Geniş Aile’n her zaman yanında Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’a organ nakli gerekiyor! Üzen haber sonrası Ufuk Özkan’dan duygulandıran paylaşım!

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.

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Geniş Aile’n her zaman yanında Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’a organ nakli gerekiyor! Üzen haber sonrası Ufuk Özkan’dan duygulandıran paylaşım!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

Geniş Aile’n her zaman yanında Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’a organ nakli gerekiyor! Üzen haber sonrası Ufuk Özkan’dan duygulandıran paylaşım!

Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

Geniş Aile’n her zaman yanında Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’a organ nakli gerekiyor! Üzen haber sonrası Ufuk Özkan’dan duygulandıran paylaşım!

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı.

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