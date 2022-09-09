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Haberler Galeri Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu defa temkinli davrandı! Songül Karlı'nın pozuna iç çamaşırı damga vurdu!
Giriş Tarihi: 09.09.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 16:49

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu defa temkinli davrandı! Songül Karlı'nın pozuna iç çamaşırı damga vurdu!

Ünlü türkücü Songül Karlı yine kuaför pozu ile sosyal medyada trend oldu. Geçtiğimiz günlerde Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı. Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Gençleşmek uğruna bıçak altına yatmaktan çekinmeyen Songül Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü de gerdirmişti. Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı'nın son paylaşımı "bu defa temkinli davranmış" dedirtti. Daha önce iç çamaşırı giymediği için eleştirilen Songül Karlı'nın yeni paylaşımına yorum yağdı. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan halleri...

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu defa temkinli davrandı! Songül Karlı’nın pozuna iç çamaşırı damga vurdu!

Kuaför pozları ile takipçileri ile buluşan Songül Karlı yine rutin bakımından paylaşımlarda bulundu. Songül Karlı'nın kuaför pozu ile sosyal medyada trend oldu. Peki neden?

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu defa temkinli davrandı! Songül Karlı’nın pozuna iç çamaşırı damga vurdu!

Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Gençleşmek uğruna bıçak altına yatmaktan çekinmeyen Songül Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü de gerdirmişti.

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Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu defa temkinli davrandı! Songül Karlı’nın pozuna iç çamaşırı damga vurdu!

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı'nın son paylaşımı "bu defa temkinli davranmış" dedirtti. Daha önce iç çamaşırı giymediği için eleştirilen Songül Karlı'nın yeni paylaşımına yorum yağdı. İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan halleri...

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu defa temkinli davrandı! Songül Karlı’nın pozuna iç çamaşırı damga vurdu!

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Songün Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü gerdirdi.

Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu defa temkinli davrandı! Songül Karlı’nın pozuna iç çamaşırı damga vurdu!

Ekranlarda olmasa da Instagram'daki paylaşımlarıyla konuşulan 48 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, gençleşmek için her yolu deniyor.

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