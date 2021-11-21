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Haberler Galeri Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı... Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'a 'estetik harikası' yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 09:33

Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı... Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'a 'estetik harikası' yorumları yağdı!

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. Son olarak Kulüp dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu. İşte Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı... Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!

Son olarak Kulüp dizisindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Gökçe Bahadır ilgi odağı oldu.

Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı... Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı.

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Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı... Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!

Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor.

Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı... Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!

İşte Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler çok yanıldı... Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı Gökçe Bahadır’a ’estetik harikası’ yorumları yağdı!
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