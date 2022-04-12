Giriş Tarihi: 12.04.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 15:53

Gömleğinin düğmelerini açtı! Berdan Mardini'yi yasak aşkıyla aldatan Fatoş Yelliler araba pozu ile yaktı geçti!

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen Fatoş Yelliler yeni sevgilisinden de ayrıldı. Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bu defa araba paylaşımı ile yaktı geçti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Fatoş Yelliler'in araba pozuna yine göğüs dekoltesi damga vurdu...