Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar havuz pozu ile mest etti! Utanır insan bu kadar güzel olmaya

Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar yeni pozları ile yaktı geçti. Gönül Dağı dizisinin güzeli Hazal Çağlar pozlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar güzelliği ve zarafeti ile sosyal medyanın çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın havuz pozuna takipçilerinden yorum yağdı. "Güzellik abidesi" "Zarafetin vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlar gelen Gönül Dağı oyuncusu Hazal Çağlar'ın havuz pozu sosyal medyayı salladı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın beğeni yağan halleri...