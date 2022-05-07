Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:02

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı sosyal medya hayran kaldı! Masmavi gözleriyle kızını solladı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Aslıhan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Gülsim Ali, 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Son olarak Gönül Dağı dizisinde boy gösteren Gülsim Ali İlhan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayran bırakıyor. Ünü Türkiye sınırlarını aşan 27 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali İlhan'ı Instagram'da 2 milyona yakın kişi takip ediyor. Masmavi gözleri, duru güzelliğiyle büyüleyen Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Gülsim Ali, ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafın hemen ardından gündem olmayı başardı. Göçmen ailesiyle paylaştığı fotoğrafta annesiyle benzerliğini görenler 'Güzelliği genetikmiş' dedi. İşte Gönül Dağı'nın güzel yıldızı Gülsim Ali İlhan'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...