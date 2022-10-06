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Haberler Galeri Gören 'tıpkı babası' diyor! Arka Sokaklar'ın eski aşıkları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan büyüdü!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 11:35

Gören 'tıpkı babası' diyor! Arka Sokaklar'ın eski aşıkları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan büyüdü!

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu. Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirdi. Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

Gören ’tıpkı babası’ diyor! Arka Sokaklar’ın eski aşıkları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan büyüdü!
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Gören ’tıpkı babası’ diyor! Arka Sokaklar’ın eski aşıkları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan büyüdü!

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu. Uğur Pektaş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Uğur Pektaş'ın özellikle oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları büyük beğeni topluyor. İşte Gamze Özçelik ile Survivor Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş...

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Gören ’tıpkı babası’ diyor! Arka Sokaklar’ın eski aşıkları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan büyüdü!

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

Gören ’tıpkı babası’ diyor! Arka Sokaklar’ın eski aşıkları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan büyüdü!

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu.

Gören ’tıpkı babası’ diyor! Arka Sokaklar’ın eski aşıkları Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan büyüdü!

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor.

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