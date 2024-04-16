Giriş Tarihi: 16.04.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
09:26
Görenler tanımakta zorlandı! “Cem Karaca’ya benzemiş” Popstar Bayhan uzun zaman sonra ortaya çıktı! İşte son hali...
Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı. Popstar'dan çıkan yarışmacılar, bir süre herkes tarafından merakla takip ediliyordu. Yapılan pek çok ses yarışmalarında yarışıp popüler olan adaylar, yarışma sonrası ekranlara veda etti. O isimlerden biri de yarışmayla bir anda yıldızı parlayan Bayhan Gürhan...Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Popstar Bayhan'ın son hali ortaya çıktı. Bayhan'ın son hali Cem Karaca'ya benzetildi!