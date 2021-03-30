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Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Şimdi herkes onu konuşuyor

paylaştı çalkalandı! Şimdi herkes onu konuşuyor

Bir zamanlar "'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu , sosyal medyayı aktif kullanıyor. aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Gülşen Bubikoğlu, 80'li yıllarda bir dergiye verdiği kapak pozunu 'Biraz ' notuyla paylaştı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun ilgi odağı olan son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 30.03.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 06:21
Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Şimdi herkes onu konuşuyor

denildiğinde akla ilk gelen kadın oyunculardan biri olan 'nun (66) Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafı, kısa süre içerisinde büyük topladı.

Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Şimdi herkes onu konuşuyor

Türk sinemasına damgasını vuran , uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor.

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Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Şimdi herkes onu konuşuyor

Aynı zamanda iyi bir kullanıcısı da olan , hayranlarıyla bu sayede iletişimini koparmıyor.

Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Şimdi herkes onu konuşuyor

'ın sevilen ismi , sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı.

Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Şimdi herkes onu konuşuyor

, 80'li yıllarda bir dergiye verdiği kapak pozunu 'Biraz ' notuyla paylaştı. Bubikoğlu ''ın en güzeli kim?' anketlerinde zirvedeki yerini hep kuruyor.

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