Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:43Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:52
Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor
Müzik hayatına Neşecik olarak başlayan ünlü şarkının kim olduğunu duyanlar şoke oluyor. Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olan Neşe, aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı. Türk Halk Müziği'nin en sevilen isimlerin biri olan sanatçının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Neşecik aslında ünlü türkücü Zara… Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Zara'nın 'Neşecik' adıyla ilk albümünü 8 yaşında yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Gerçek adı Neşe olan ünlü şarkıcının, o dönem arabesk türünde şarkı söyleyip 1 milyon albüm satışı elde ettiği öğrenildi.