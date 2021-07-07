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Haberler Galeri Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor
Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:52

Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Müzik hayatına Neşecik olarak başlayan ünlü şarkının kim olduğunu duyanlar şoke oluyor. Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olan Neşe, aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı. Türk Halk Müziği'nin en sevilen isimlerin biri olan sanatçının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Neşecik aslında ünlü türkücü Zara… Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Zara'nın 'Neşecik' adıyla ilk albümünü 8 yaşında yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Gerçek adı Neşe olan ünlü şarkıcının, o dönem arabesk türünde şarkı söyleyip 1 milyon albüm satışı elde ettiği öğrenildi.

Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Zara'nın 'Neşecik' adıyla ilk albümünü 8 yaşında yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Gerçek adı Neşe olan ünlü şarkıcının, o dönem arabesk türünde şarkı söyleyip 1 milyon albüm satışı elde ettiği öğrenildi.

Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Gazeteci Müjde Yazıcı Ergin'in 2011'de yayınlanan "Unkapanı'ndan Sonra" adlı belgeseli sosyal medyada gündem oldu.

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Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Hürriyet'in haberine göre; Belgeselin "Ün Kapanı" adlı bölümünde Unkapanı'ndaki müzik yapımcılardan biri Zara'nın çocuk şarkıcı 'Neşecik' adıyla çıkış yaptığını, arabesk türündeki "Eyvahlar Olsun", "Yaşamak Bu Değil" albümleriyle 1 milyon satış elde ettiğini dile getirdi. Zara, daha önce verdiği bir röportajda çocuk şarkıcı olduğu dönemi şöyle anlattı:

Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor

"Annem, Neşe Karaböcek hayranıydı. O yüzden ismimi Neşe koydu. 8 yaşında ilk albümüm çıktı: 'Neşecik'. Çok sattı. İmza gününde Madonna gibi hissederdim.

Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Sek sek oynamaya çağırırlardı 'Hayır, gelemem' derdim. Hepimizin bir hikâyesi var ama 'Neşecik' geçmişte kaldı."

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