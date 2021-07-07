Gülümsemesi hala aynı! Neşecik olarak çıkış yapmıştı! Kim olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Hürriyet'in haberine göre; Belgeselin "Ün Kapanı" adlı bölümünde Unkapanı'ndaki müzik yapımcılardan biri Zara'nın çocuk şarkıcı 'Neşecik' adıyla çıkış yaptığını, arabesk türündeki "Eyvahlar Olsun", "Yaşamak Bu Değil" albümleriyle 1 milyon satış elde ettiğini dile getirdi. Zara, daha önce verdiği bir röportajda çocuk şarkıcı olduğu dönemi şöyle anlattı: