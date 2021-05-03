Güzel anne Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile pazar pozu! Sinem Kobal ile kızı Lalin bahçe keyfi yaptılar...

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve Lalin'in yüzünü göstermişti. Sosyal medyayı son dönemde oldukça aktif kullanan Sinem Kobal'dan yeni paylaşım geldi.Sinem Kobal'ın pazar pozuna minik Lalin damga vurdu. Kızı Lalin ile bahçe keyfi yapan Sinem Kobal bu anı takipçileriyle paylaştı. İşte Sinem Kobal'ın kızı Lalin ile bahçe keyfinden kare...