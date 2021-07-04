Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan'la aşk yaşıyordu! Aileden veto geldi

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirmişti. Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelenmişti. İlhan'ın ailesinin aradaki 22 yaş nedeniyle, ilişkiye onay vermediği öğrenildi. Ancak güzel oyuncunun, ailesinin telkinine rağmen ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı.