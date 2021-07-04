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Haberler Galeri Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan'la aşk yaşıyordu! Aileden veto geldi
Giriş Tarihi: 04.07.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 12:23

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan'la aşk yaşıyordu! Aileden veto geldi

Gönül Dağı, Diriliş Ertuğrul, Hanım Köylü ve Yüzleşme gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın, 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirmişti. Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelenmişti. İlhan'ın ailesinin aradaki 22 yaş nedeniyle, ilişkiye onay vermediği öğrenildi. Ancak güzel oyuncunun, ailesinin telkinine rağmen ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan'la aşk yaşıyordu! Aileden veto geldi

Gülsim Ali İlhan'ın kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin yavru aslanı beslerken çektirip sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar ise aşk dedikodularını güçlendirmişti.

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan'la aşk yaşıyordu! Aileden veto geldi

Gönül Dağı'nda Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan ile kendisi gibi oyuncu Durul Bazan'ın aşkları, yaş farkına takıldı.

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Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan'la aşk yaşıyordu! Aileden veto geldi

İlhan'ın ailesinin aradaki 22 yaş nedeniyle, ilişkiye onay vermediği öğrenildi. Ancak güzel oyuncunun, ailesinin telkinine rağmen ilişkisini sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan'la aşk yaşıyordu! Aileden veto geldi

Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsim Ali İlhan ile kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan arasındaki ilişkide hareketli günler yaşanıyor.

Güzel oyuncu Gülsim Ali İlhan kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan'la aşk yaşıyordu! Aileden veto geldi

Bazan'ın güzel oyuncu Gülsim İlhan'dan 22 yaş büyük olması nedeniyle eleştiriler yağmış ancak çift, bu eleştirileri kulak arkası ederek, ilişkilerine devam etmişti.

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