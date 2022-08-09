Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
10:16
Güzel oyuncu Melis Sezen'den neşeli yatak pozları! Yastık kavgası notuyla paylaştı
Güzel oyuncu Melis Sezen, final yapan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son dönemin yıldızı parlayan genç isimlerinden biri olan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak yataktaki neşeli pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sezen'in "Yastık kavgası" notuyla yayınladığı kareleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Melis Sezen'in yeni paylaşımları...