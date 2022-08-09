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Haberler Galeri Güzel oyuncu Melis Sezen'den neşeli yatak pozları! Yastık kavgası notuyla paylaştı
Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:16

Güzel oyuncu Melis Sezen'den neşeli yatak pozları! Yastık kavgası notuyla paylaştı

Güzel oyuncu Melis Sezen, final yapan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son dönemin yıldızı parlayan genç isimlerinden biri olan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak yataktaki neşeli pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sezen'in "Yastık kavgası" notuyla yayınladığı kareleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Melis Sezen'in yeni paylaşımları...

Güzel oyuncu Melis Sezen’den neşeli yatak pozları! Yastık kavgası notuyla paylaştı

Genç oyuncu Melis Sezen, final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin rolüyle boy göstermişti. Adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen son olarak yataktaki neşeli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen'in beyaz kısa şortuyla yatağın içinde eğlendiği anlar ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den neşeli yatak pozları! Yastık kavgası notuyla paylaştı

Son yılların parlayan genç yeteneklerinden Melis Sezen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla göz dolduruyor.

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Güzel oyuncu Melis Sezen’den neşeli yatak pozları! Yastık kavgası notuyla paylaştı

Güzel oyuncu, iddialı ve cesur kareleriyle takipçilerini hayran bırakıyor.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den neşeli yatak pozları! Yastık kavgası notuyla paylaştı

Melis Sezen, rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisinin final çekimlerinin ardından soluğu Endonezya'da almıştı.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den neşeli yatak pozları! Yastık kavgası notuyla paylaştı

Bali Adası'na giden genç oyuncu Melis Sezen, çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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