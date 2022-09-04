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Haberler Galeri Güzel oyuncu Melis Sezen'den sıfır makyaj paylaşımı! Doğal güzelliğine övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:50

Güzel oyuncu Melis Sezen'den sıfır makyaj paylaşımı! Doğal güzelliğine övgüler yağdı

Güzel oyuncu Melis Sezen, final yapan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son dönemin yıldızı parlayan genç isimlerinden biri olan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak makyajsız pozunu paylaştı. Sezen, doğal güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte Melis Sezen'in yeni paylaşımları...

Güzel oyuncu Melis Sezen’den sıfır makyaj paylaşımı! Doğal güzelliğine övgüler yağdı

Genç oyuncu Melis Sezen, final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin rolüyle boy göstermişti. Adını geniş kitlelere duyuran Melis Sezen son olarak yataktaki neşeli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sezen'in beyaz kısa şortuyla yatağın içinde eğlendiği anlar ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den sıfır makyaj paylaşımı! Doğal güzelliğine övgüler yağdı

Son yılların parlayan genç yeteneklerinden Melis Sezen, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla göz dolduruyor.

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Güzel oyuncu Melis Sezen’den sıfır makyaj paylaşımı! Doğal güzelliğine övgüler yağdı

Güzel oyuncu, iddialı ve cesur kareleriyle takipçilerini hayran bırakıyor.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den sıfır makyaj paylaşımı! Doğal güzelliğine övgüler yağdı

Melis Sezen son olarak, makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı. Sezen'in doğal güzelliğine ise övgüler yağdı.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den sıfır makyaj paylaşımı! Doğal güzelliğine övgüler yağdı

Melis Sezen beğeni yağan paylaşımına ise, "Bi kot, bir beyaz atlet ise başka hiç bir şeye ihtiyaç yok demektir" notunu düştü.

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