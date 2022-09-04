Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
09:50
Güzel oyuncu Melis Sezen'den sıfır makyaj paylaşımı! Doğal güzelliğine övgüler yağdı
Güzel oyuncu Melis Sezen, final yapan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son dönemin yıldızı parlayan genç isimlerinden biri olan Melis Sezen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Melis Sezen, son olarak makyajsız pozunu paylaştı. Sezen, doğal güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte Melis Sezen'in yeni paylaşımları...