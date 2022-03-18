Giriş Tarihi: 18.03.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 13:59

Güzel oyuncu Yüsra Geyik'ten İzzet Yıldızhan'a olay gönderme! Sosyal medyada viral oldu!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyümüştü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle, Camdaki Kız'ın Melisa'sı olarak izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. Yüsra Geyik, son paylaşımıyla İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.