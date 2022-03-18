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Haberler Galeri Güzel oyuncu Yüsra Geyik'ten İzzet Yıldızhan'a olay gönderme! Sosyal medyada viral oldu!
Giriş Tarihi: 18.03.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 13:59

Güzel oyuncu Yüsra Geyik'ten İzzet Yıldızhan'a olay gönderme! Sosyal medyada viral oldu!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyümüştü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle, Camdaki Kız'ın Melisa'sı olarak izleyici karşısına çıktı. Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. Yüsra Geyik, son paylaşımıyla İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten İzzet Yıldızhan’a olay gönderme! Sosyal medyada viral oldu!

'Arka Sokaklar' dizisinde 15 yıl botunca 'Zeliş' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz haziran ayında diziden ayrılmıştı. Şimdilerde Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yüsra Geyik, son paylaşımıyla İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten İzzet Yıldızhan’a olay gönderme! Sosyal medyada viral oldu!

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl rol almıştı. Geçen haziran ayında da dizide rol gereği Almanya'ya giderek ekibe veda etmişti.

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Güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten İzzet Yıldızhan’a olay gönderme! Sosyal medyada viral oldu!

Yüsra Geyik, Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Geyik, bu sırada İzzet Yıldızhan'a atıfta bulundu.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten İzzet Yıldızhan’a olay gönderme! Sosyal medyada viral oldu!

Geçtiğimiz haftalarda kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yorum yapan İzzet Yıldızhan Hande Yener, Gülşen gibi isimleri hedef alarak, "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Güzel oyuncu Yüsra Geyik’ten İzzet Yıldızhan’a olay gönderme! Sosyal medyada viral oldu!

Olayın ardından açıklama yapan Yıldızhan, "Bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor, ben konuşunca olay oluyor.

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