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Haberler Galeri Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı! İşte Emel Müftüoğlu'nun şarkıcı kızı...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 07:44

Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızı çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı! İşte Emel Müftüoğlu'nun şarkıcı kızı...

Emel Müftüoğlu'nun kızı da çok ünlü! 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı. 41 yaşındaki Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor. İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...

Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı! İşte Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı...

Unutulmaz şarkıları 7'den 70'e herkesin dilinde olan 62 yaşındaki Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırdı...

Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı! İşte Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı...

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızı meğer güzel şarkıcı Çağrı'ymış...

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Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı! İşte Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı...

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı.

Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı! İşte Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı...

Şimdilerde 41 yaşında olan Çağrı'nın Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi...

Güzel şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun kızı çıktı! İlk defa duyanlar şaştı kaldı! İşte Emel Müftüoğlu’nun şarkıcı kızı...

İşte annesine benzerliğiyle de dikkat çeken Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu...

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