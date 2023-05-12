Giriş Tarihi: 12.05.2023 08:43

Güzeller güzeli oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş! İlk defa duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de meğer oyuncuymuş! Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Aslıhan Gürbüz ile büyük aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...