Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
10:22
"Hadi artık evlenin" Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la spor salonundan pozlarını paylaştı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Yasmin Erbil, Survivor'dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile spor salonundan pozlarını paylaştı. Ünlü çifte "Hadi artık evlenin" yorumları geldi.