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Haberler Galeri "Hadi artık evlenin" Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la spor salonundan pozlarını paylaştı!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:22

"Hadi artık evlenin" Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la spor salonundan pozlarını paylaştı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Yasmin Erbil, Survivor'dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile spor salonundan pozlarını paylaştı. Ünlü çifte "Hadi artık evlenin" yorumları geldi.

Hadi artık evlenin Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la spor salonundan pozlarını paylaştı!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Hadi artık evlenin Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la spor salonundan pozlarını paylaştı!

'Survivor 2021' finalisti Yiğit Poyraz, 'All Star 2024'e geçtiğimiz haftalarda veda etmişti. Sevgilisine kavuşan Yasmin Erbil, Poyraz ile eski bir pozlarını sosyal medya sayfasından yayınlamıştı. İkilinin romantik paylaşımına, beğeni ve yorum yağmıştı.

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Hadi artık evlenin Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la spor salonundan pozlarını paylaştı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz'ın elenmesi üzerine birlikte çekilen bir karelerini paylaşarak; "Benim şampiyonum" notunu eklemişti.

Hadi artık evlenin Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la spor salonundan pozlarını paylaştı!

Sevgilisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yasmin Erbil'den, bir paylaşım daha geldi. Hasret gidermek için tatile çıkan Erbil ve Poyraz bu kez spor salonundan pozlarını paylaştı.

Hadi artık evlenin Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la spor salonundan pozlarını paylaştı!

İkilinin pozuna, "Yasmin çok şanslı", "Abi acayip yakışıyorlar", "İkisini de çok seviyorum", "Hadi artık evlenin" gibi yorumlar yapıldı.

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