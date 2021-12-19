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Haberler Galeri Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Çiçeği burnunda aşıklardan pazar pozu!
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 13:44

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Çiçeği burnunda aşıklardan pazar pozu!

Geçtiğimiz günlerde Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği gecede 'En iyi kadın şarkıcı' ödülü şarkıcı Hadise'nin olmuştu. Hem kıyafetiyle, hem de aldığı ödülle adından söz ettiren Hadise'ye, katıldığı ödül gecesinde sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler eşlik etmişti. Mehmet Dinçerler ile aşkları dolu dizgin devam eden Hadise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmaya devam ediyor. Hadise son olarak sevgilisi Mehmet Dinçerler'in Instagram'ında boy gösterdi. Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin pazar pozu adeta düşman çatlattı. İşte romantizmin doruklarında olan şarkıcı Hadise ile sevgilisinin aşk pozu...

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Çiçeği burnunda aşıklardan pazar pozu!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, oyuncu Kaan Yıldırım'la 1,5 senelik birlikteliğini sonlandırmasının ardından adı iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başlamıştı..

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Çiçeği burnunda aşıklardan pazar pozu!

İlişkilerini gizlemek isteyen çiftin aşkı Meksika tatili ile basına sızmıştı.

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Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Çiçeği burnunda aşıklardan pazar pozu!

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Çiçeği burnunda aşıklardan pazar pozu!

Geçtiğimiz günlerde Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği gecede 'En iyi kadın şarkıcı' ödülü şarkıcı Hadise'nin olmuştu.

Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler romantizmin doruklarında! Çiçeği burnunda aşıklardan pazar pozu!

Hem kıyafetiyle, hem de aldığı ödülle adından söz ettiren Hadise'ye, katıldığı ödül gecesinde sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler eşlik etmişti.

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