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Haberler Galeri Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 15:20

Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...

İkimiz Bir Fidanız, Son Mektup, Ben Buyum, Sevmek Bu Mu gibi dillere pelensek olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut tam 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor. İşte Hakkı Bulut'un evi...

Hakkı Bulut’un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler’de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...

Gözlerden uzak ailesiyle birlikte sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut tam 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor.

Hakkı Bulut’un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler’de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...

Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Hakkı Bulut’un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler’de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...

Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor.

Hakkı Bulut’un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler’de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...

Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor.

Hakkı Bulut’un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler’de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...

Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün.

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