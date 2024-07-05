Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
15:20
Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...
İkimiz Bir Fidanız, Son Mektup, Ben Buyum, Sevmek Bu Mu gibi dillere pelensek olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut tam 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor. İşte Hakkı Bulut'un evi...