Hakkı Bulut’un evi sosyal medyada gündem oldu! Bahçelievler’de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor...

Gözlerden uzak ailesiyle birlikte sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut tam 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor.