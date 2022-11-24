Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:21
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
14:25
Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku
Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip hapis cezası alan şarkıcı Halil Sezai, sahneye çıktığı bir mekanda Hüseyin Meriç'e söylediği sözler nedeniyle yeniden davalık oldu. Yaşlı adamın "her an öldürebilir" diyerek şikayetçi olmasının ardından hakkında dava açılan Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada komşusuna hakaret etmek amaçlı davranmadığını iddia eden şarkıcıya mahkeme, 4 ay 25 gün hapis cezası vererek davayı noktaladı.