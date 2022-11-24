Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku

KOMŞU DEĞİL SEYİRCİ

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya, sanık Halil Sezai ve müşteki Hüseyin Meriç katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Ünlü şarkıcı savunmasında olay günü konseri olduğunu belirterek "Konser öncesi seyircilerle kısa bir konuşma yaptım. Müştekiyle aramızda husumet vardır. Bu olaydan bahsederken seyircilerden biri "Boşver abi" dedi. Ben de seyirciye cevaben konuştum, amacım hakaret etmek değildi" diyerek beraatini istedi.