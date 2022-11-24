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Haberler Galeri Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku
Giriş Tarihi: 24.11.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 14:25

Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip hapis cezası alan şarkıcı Halil Sezai, sahneye çıktığı bir mekanda Hüseyin Meriç'e söylediği sözler nedeniyle yeniden davalık oldu. Yaşlı adamın "her an öldürebilir" diyerek şikayetçi olmasının ardından hakkında dava açılan Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada komşusuna hakaret etmek amaçlı davranmadığını iddia eden şarkıcıya mahkeme, 4 ay 25 gün hapis cezası vererek davayı noktaladı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp edip hapis cezası alan şarkıcı Halil Sezai, sahneye çıktığı bir mekanda Hüseyin Meriç'e söylediği sözler nedeniyle yeniden davalık oldu. Yaşlı adamın "her an öldürebilir" diyerek şikayetçi olmasının ardından hakkında dava açılan Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı.

Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku

Duruşmada komşusuna hakaret etmek amaçlı davranmadığını iddia eden şarkıcıya mahkeme, 4 ay 25 gün hapis cezası vererek davayı noktaladı.

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Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası almış, bir süre sonra sahneye çıktığı mekanda ise komşusu Meriç'i kastederek "Yine olsa yine döverim" şeklinde konuşmuştu.

Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku

Şarkıcının bu sözlerinin ardından Hüseyin Meriç, Halil Sezai'nin kendisini öldürebileceğini söyleyerek yeniden savcılığa koşmuş, bunun üzerine şarkıcıya 'Alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Halil Sezai ve komşusu arasındaki sular durulmadı! Ünlü şarkıcıya ikinci hapis şoku

KOMŞU DEĞİL SEYİRCİ

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya, sanık Halil Sezai ve müşteki Hüseyin Meriç katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Ünlü şarkıcı savunmasında olay günü konseri olduğunu belirterek "Konser öncesi seyircilerle kısa bir konuşma yaptım. Müştekiyle aramızda husumet vardır. Bu olaydan bahsederken seyircilerden biri "Boşver abi" dedi. Ben de seyirciye cevaben konuştum, amacım hakaret etmek değildi" diyerek beraatini istedi.

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