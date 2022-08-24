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Haberler Galeri Hamile oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte ayrılık iddialarına ilk tepki!
Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 10:39

Hamile oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte ayrılık iddialarına ilk tepki!

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile birlikteliği 2019 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözde çift mutlu evliliklerinden ilk oğulları Fikret Ali'yi evlendikleri yıl kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine 3 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın, eşi Ali Atay ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Kaya, bakın iddialara nasıl tepki verdi...

Hamile oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte ayrılık iddialarına ilk tepki!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 3 yıl önce dünyaevine girmişti.

Hamile oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte ayrılık iddialarına ilk tepki!

Birliktelikleriyle parmak ısırtan çift, aynı yılın sonlarında ilk oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuştu.

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Hamile oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte ayrılık iddialarına ilk tepki!

Şimdilerde 3 aylık hamile olduğu konuşulan Hazal Kaya'nın, eşi Ali Atay ile arasının bozulduğu iddia edilmişti.

Hamile oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte ayrılık iddialarına ilk tepki!

GÜLDÜ GEÇTİ

Önceki gün Nişantaşı'nda dostları ile buluşan Kaya'ya muhabirler, boşanma iddialarını sordu.

Hamile oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte ayrılık iddialarına ilk tepki!

İddialara gülüp geçen güzel oyuncu, "Her şey yolunda" yanıtını vermekle yetindi.

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