Giriş Tarihi: 24.08.2022 10:33
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
10:39
Hamile oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? İşte ayrılık iddialarına ilk tepki!
Başarılı oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile birlikteliği 2019 yılında nikah masasına taşımıştı. Gözde çift mutlu evliliklerinden ilk oğulları Fikret Ali'yi evlendikleri yıl kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeğine 3 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın, eşi Ali Atay ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Kaya, bakın iddialara nasıl tepki verdi...