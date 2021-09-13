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Haberler Galeri Havva Öztel'den bir garip video! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel efekt uyguladığı tuhaf hali ile adından söz ettirdi!
Giriş Tarihi: 13.09.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 12:52

Havva Öztel'den bir garip video! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel efekt uyguladığı tuhaf hali ile adından söz ettirdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce yakalandığı koronavirüsü atlatmış ve işinin başına dönmüştü. Yurt işletmecisi olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren genç anne Havva Öztel son olarak efekt uyguladığı tuhaf videosu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in garip videosuna "Ne yapıyorsunuz Havva Hanım" yorumları yağdı. İşte güzelliği ile kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram halleri...

Havva Öztel’den bir garip video! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel efekt uyguladığı tuhaf hali ile adından söz ettirdi!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Bir garip Havva Öztel videosu...

Havva Öztel’den bir garip video! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel efekt uyguladığı tuhaf hali ile adından söz ettirdi!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce yakalandığı koronavirüsü atlatmış ve işinin başına dönmüştü.

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Havva Öztel’den bir garip video! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel efekt uyguladığı tuhaf hali ile adından söz ettirdi!

Yurt işletmecisi olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Havva Öztel’den bir garip video! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel efekt uyguladığı tuhaf hali ile adından söz ettirdi!

Sık sık verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren genç anne Havva Öztel son olarak efekt uyguladığı tuhaf videosu ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Havva Öztel’den bir garip video! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel efekt uyguladığı tuhaf hali ile adından söz ettirdi!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in garip videosuna "Ne yapıyorsunuz Havva Hanım" yorumları yağdı.

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