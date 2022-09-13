Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

-"Bir tane genç kızın bile filtreli fotoğraflarımla zihinsel bir yarışa girmesini istemezken, sektörün yarattığı rekabete uyum sağlamak için filtreli fotoğraf koymak zorunda hissetmek artık zekama, eğitimime ve genel olarak olduğum kadına hakaret gibi geliyor."