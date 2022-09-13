Giriş Tarihi: 13.09.2022 13:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
13:24
Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Hayal Köseoğlu, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ardından Muhteşem Yüzyıl ve Mucize Doktor dizileriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Sosyla medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Köseoğlu, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da gündem oluyor. Ünlü oyuncu son paylaşımlarıtyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.