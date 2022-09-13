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Haberler Galeri Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 13.09.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 13:24

Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Hayal Köseoğlu, bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ardından Muhteşem Yüzyıl ve Mucize Doktor dizileriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Sosyla medya hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Köseoğlu, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla da gündem oluyor. Ünlü oyuncu son paylaşımlarıtyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, rol aldığı yeni yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden oldu. Son olarak yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Köseoğlu, dizi sektöründeki güzellik algısına ve erkek egemen dünyaya isyan etmişti.

Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Köseoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

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Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

-"Şu ana kadar dış görünüşüme harcadığım vakti belki binlerce kitap okumaya, yüzlerce şey üretmeye harcayabilirdim. Kıymetli yaşam süremden çaldığım için çok üzülüyorum."

-"Son derece acımasız, kadın düşmanı güzellik sektörüne harcadığım parayı keşke küçük bir kızın eğitimini üstlenmeye harcasaydım."

Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

-"Bir tane genç kızın bile filtreli fotoğraflarımla zihinsel bir yarışa girmesini istemezken, sektörün yarattığı rekabete uyum sağlamak için filtreli fotoğraf koymak zorunda hissetmek artık zekama, eğitimime ve genel olarak olduğum kadına hakaret gibi geliyor."

Hayal Köseoğlu koltukta uzanıp poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

-"Daha 25 yaşında, doğru düzgün çizgim bile yokken botoks yaptırmak zorunda hissetmiş olduğumu düşündükçe çıldırıyorum. Oyuncu arkadaşlarıma, bana, tanıdığım bir sürü insana senelerdir sektörde güzellik üzerine neler dayatıldığını keşke bilseniz."

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