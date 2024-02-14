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Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:00

Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe’sini tanıyabilene aşk olsun! Hayfa Safi'nin son halini gören inanamadı!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de 'Beton Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayfa Safi. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son hali merak konusu oldu. Safi'nin yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. İşte Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son hali...

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’sini tanıyabilene aşk olsun! Hayfa Safi’nin son halini gören inanamadı!

Yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003-2006 tarihleri arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran dizilerdendi.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’sini tanıyabilene aşk olsun! Hayfa Safi’nin son halini gören inanamadı!

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu.

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Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’sini tanıyabilene aşk olsun! Hayfa Safi’nin son halini gören inanamadı!

Afet Öğretmen'in İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrenciler arasındaki ilişkiye, öğretmenin verdiği mesajlara ve öğrencilerin hayatlarına etkisini konu alan dizi, 4 sezon devam etti.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’sini tanıyabilene aşk olsun! Hayfa Safi’nin son halini gören inanamadı!

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’sini tanıyabilene aşk olsun! Hayfa Safi’nin son halini gören inanamadı!

En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Beton Ayşe oluyor.

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