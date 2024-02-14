Giriş Tarihi: 14.02.2024 16:00
Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe’sini tanıyabilene aşk olsun! Hayfa Safi'nin son halini gören inanamadı!
Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de 'Beton Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayfa Safi. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son hali merak konusu oldu. Safi'nin yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. İşte Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son hali...