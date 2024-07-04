Giriş Tarihi: 04.07.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
12:38
Hayat Bilgisi'nin Didem'i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar'ın yıllar sonraki hali!
Hayat Bilgisi'nde Didem karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, seneler sonra yaşadığı değişimle şaşırttı. Yayınlandığı dönem ekranın en çok izlenen yapımlarından olan ve Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi pek çok ismin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem oldukça ses getirmişti. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamıyor. Gençlik dizisinde Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, şimdilerde evli ve çocuklu bir hayat sürüyor. İşte Yeliz Doğramacılar'ın inanılmaz değişimi!