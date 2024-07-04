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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Didem'i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar'ın yıllar sonraki hali!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 12:38

Hayat Bilgisi'nin Didem'i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar'ın yıllar sonraki hali!

Hayat Bilgisi'nde Didem karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, seneler sonra yaşadığı değişimle şaşırttı. Yayınlandığı dönem ekranın en çok izlenen yapımlarından olan ve Perran Kutman, Rutkay Aziz, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel gibi pek çok ismin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem oldukça ses getirmişti. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamıyor. Gençlik dizisinde Almanya'dan Türkiye'ye dönen 'Didem' karakterini canlandıran Yeliz Doğramacılar, şimdilerde evli ve çocuklu bir hayat sürüyor. İşte Yeliz Doğramacılar'ın inanılmaz değişimi!

Hayat Bilgisi’nin Didem’i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar’ın yıllar sonraki hali!

Yeliz Doğramacılar, Ümit Erdim, Paşhan Yılmazel ve Kerem Kupacı gibi isimlerle birlikte, 'Hayat Bilgisi' dizisinde rol alıyordu.

Hayat Bilgisi’nin Didem’i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar’ın yıllar sonraki hali!

Yeliz Doğramacılar'ın da rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir dönem birçok kişi tarafından sevilerek takip ediliyordu.

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Hayat Bilgisi’nin Didem’i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar’ın yıllar sonraki hali!

Hayat Bilgisi dizisinde rol alan isimlerden bazıları; Ümit Erdim, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmazel ve Perran Kutman

Hayat Bilgisi’nin Didem’i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar’ın yıllar sonraki hali!

Hayat Bilgisi dizisinde rol alan Yeliz Doğramacılar, şimdilerde 46 yaşında. Hayat Bilgisi dizisinin sona ermesinin ardından yıllar geçti. Aradan geçen yıllarla birlikte Yeliz Doğramacılar'ın da görünümünde değişiklikler görülüyor.

Hayat Bilgisi’nin Didem’i değişimi ile ağızları açık bıraktı! İşte Yeliz Doğramacılar’ın yıllar sonraki hali!

Hayat Bilgisi dizisinin Didem'i, Yeliz Doğramacılar'ı yıllar sonra ilk kez görenler adeta şoke oldu. Yeliz Doğramacılar, dizideki başarılı oyunculuğu ile pek çok insan tarafından sevilerek takip ediliyordu.

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