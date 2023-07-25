Hayatının şokunu yaşadı! ‘Küçük Kadınlar’ın ‘Yeliz’i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti: Reziller!

Giriş Tarihi: 25.07.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 15:47

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift 23 Mayıs 2022'de 'Milan' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne, baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dolandırıcıların hedefinde son olarak Fulya Zenginer vardı. Zenginer, "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek, telefon dolandırıcılığı girişimini takipçileriyle paylaştı…