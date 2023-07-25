Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hayatının şokunu yaşadı! ‘Küçük Kadınlar’ın ‘Yeliz’i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti: Reziller!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 15:47

Hayatının şokunu yaşadı! ‘Küçük Kadınlar’ın ‘Yeliz’i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti: Reziller!

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift 23 Mayıs 2022'de 'Milan' adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne, baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Fulya Zenginer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dolandırıcıların hedefinde son olarak Fulya Zenginer vardı. Zenginer, "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek, telefon dolandırıcılığı girişimini takipçileriyle paylaştı…

Hayatının şokunu yaşadı! ‘Küçük Kadınlar’ın ‘Yeliz’i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti: Reziller!

Dolandırıcıların hedefinde son olarak Fulya Zenginer oldu. Ünlü oyuncu, "Sabah sabah inanılmaz sinir bozucu ve saçma bir şey yaşadık" diyerek, telefon dolandırıcılığı girişimini anlattı.

Hayatının şokunu yaşadı! ‘Küçük Kadınlar’ın ‘Yeliz’i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti: Reziller!

"Küçük Kadınlar" dizisindeki 'Yeliz' karakterini canlandıran Fulya Zenginer, Küntay Evren ile evlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hayatının şokunu yaşadı! ‘Küçük Kadınlar’ın ‘Yeliz’i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti: Reziller!

Mutlu evliliği olan çift daha sonra ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Hayatının şokunu yaşadı! ‘Küçük Kadınlar’ın ‘Yeliz’i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti: Reziller!

Milan ile ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, zaman zaman oğullarıyla paylaşım yapıyor.

Hayatının şokunu yaşadı! ‘Küçük Kadınlar’ın ‘Yeliz’i Fulya Zenginer sosyal medyadan isyan etti: Reziller!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA