Giriş Tarihi: 21.04.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
13:09
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın aşkları ilk günkü gibi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı "Seni çok seviyorum! Bir de aşırı beğeniyorum tü maşallah"
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Daha sonra Leyla Süreyya adını verdikleri bir de kızları olan çift mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor. 5 yıllık evliliklerini iki çocukla taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Hazal Kaya son olarak eşi Ali Atay'ın doğum gününde yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. 48 yaşına basan Ali Atay'a eşi Hazal Kaya "Seni çok seviyorum! Bir de aşırı beğeniyorum tü maşallah" dedi. İşte Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay'ın doğum gününde paylaşımları...