Hazal Kaya ile Ali Atay'ın aşkları ilk günkü gibi! Eşinin doğum gününü böyle kutladı "Seni çok seviyorum! Bir de aşırı beğeniyorum tü maşallah"

5 yıllık evliliklerini iki çocukla taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Hazal Kaya son olarak eşi Ali Atay'ın doğum gününde yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu.