Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:53

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Daha sonra Leyla Süreyya adını verdikleri bir de kızları olan çift mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı. Doğum günü kareleri ortaya çıkan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya'nın da yüzü ilk kez göründü. Minik Leyla Süreyya annesi Hazal Kaya'ya benzetildi. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya'nın doğum gününden aile pozları...

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Fikret Ali adında bir çocukları olan çift, ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!

Ünlü çiftin minik kızları ile ilk aile pozları kalpleri ısıtmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hazal Kaya ile Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı. Doğum günü kareleri ortaya çıkan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya'nın da yüzü ilk kez göründü.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!

İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya'nın doğum gününden aile

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!

Çift kızlarının yüzünü gizlemek istese de sosyal medyada ortaya çıkan karede minik Leyla Süreyya annesi Hazal Kaya'ya benzetildi.

SON DAKİKA