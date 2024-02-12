Hazal Kaya ile Ali Atay’ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı! Yüzü ilk defa görünen minik Leyla Süreyya tıpkı annesi Hazal Kaya!

Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:53
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Daha sonra Leyla Süreyya adını verdikleri bir de kızları olan çift mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösteriliyor. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya 1 yaşına bastı. Doğum günü kareleri ortaya çıkan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya'nın da yüzü ilk kez göründü. Minik Leyla Süreyya annesi Hazal Kaya'ya benzetildi. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya'nın doğum gününden aile pozları...